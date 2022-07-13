HIMARS в деле: в Новой Каховке снова «фейерверк»
- 13.07.2022, 23:54
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ВСУ ударили по складам боеприпасов и снарядов российских оккупантов.
В среду, 13 июля, в оккупированной Новой Каховке Херсонской области слышны взрывы.
Об этом сообщил в Facebook депутат Сергей Хлань.
Отмечается, что были нанесены удары по складам боеприпасов и снарядов российских оккупантов в Новой Каховке. По словам Хланя, удар был нанесен из РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины.
В Сети появились фото последствий удара по складам. Сообщается, что факт обстрела подтвердили и российские пропагандистские интернет-ресурсы.