В Беларуси арестован военный эксперт Егор Лебедок? 14.07.2022, 8:28

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Фото: facebook.com/lebiadok

Его имя появилось в списках правозащитников, а телефон — недоступен.

Имя и фамилия военного эксперта Егора Лебедка 13 июля появилось в телеграм-канале «Списки задержанных».

На каком основании он был задержан — неизвестно.

«Зеркало» попыталось связаться с Егором Лебедком или его родственниками, однако их мобильные телефоны вечером 13 июля были недоступны.

Телеграм-канал военного эксперта последний раз обновлялся 9 июля. Последняя запись в его Facebook датируется 11 июля.

Егор Лебедок неоднократно выступал в СМИ с комментариями по оборонной тематике, вел тематический телеграм-канал, в котором размещал военную аналитику. Лебедок — кандидат физико-математических наук. Ранее он был заведующим лабораторией в ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника». В 2022 году его уволили.

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