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Слышим сигналы: Украина усилила работу силовиков на границе с Беларусью

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  • 14.07.2022, 9:24
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Слышим сигналы: Украина усилила работу силовиков на границе с Беларусью

Получена информация о возможности захода ДРГ с этого направления.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что силовые органы усиливают меры по предотвращению деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на границе с Беларусью и возле линии фронта.

«Мы слышим сигналы о возможности захода ДРГ именно с этой территории, поэтому там усилена работа Нацполиции, ВСУ, СБУ и других органов, отвечающих сегодня за безопасность», — сказал он.

И добавил, что на линии фронта тоже усилена работа правоохранителей с целью выявления ДРГ.

По словам Монастырского, эффективными методами борьбы являются видеонаблюдение, блокпосты и комендантский час.

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