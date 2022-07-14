В Украине ликвидировали полковника из Кемерово: «груз 200» ехал в РФ четыре месяца

В Украине ликвидировали полковника из Кемерово: «груз 200» ехал в РФ четыре месяца6
- 14.07.2022, 10:16
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Оккупант был уничтожен под Киевом на второй день полномасштабной войны.
На второй день полномасштабного вторжения России в Украину – 25 февраля 2022 года - под Киевом ВСУ ликвидировали полковника полиции Игоря Мурзина. Однако в РФ тело замкомандира Кузбасского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) оккупанты отправили больше чем через четыре месяца.
Похоронили Мурзина в начале июля. Об этом сообщил блогер Necro Mancer в Twitter.
"По месту последней прописки на кладбище "Центральное-5" в Кемерово доехал только к 01.07.22-го", – прокомментировал блогер.
Смерть захватчика подтвердили на его родине. В российской соцсети "Однокласники" выложили фото с похорон Мурзина.
В росСМИ о смерти этого оккупанта на войне в Украине не писали.