В Украине ликвидировали полковника из Кемерово: «груз 200» ехал в РФ четыре месяца 6 14.07.2022, 10:16

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Оккупант был уничтожен под Киевом на второй день полномасштабной войны.

На второй день полномасштабного вторжения России в Украину – 25 февраля 2022 года - под Киевом ВСУ ликвидировали полковника полиции Игоря Мурзина. Однако в РФ тело замкомандира Кузбасского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) оккупанты отправили больше чем через четыре месяца.

Похоронили Мурзина в начале июля. Об этом сообщил блогер Necro Mancer в Twitter.

"По месту последней прописки на кладбище "Центральное-5" в Кемерово доехал только к 01.07.22-го", – прокомментировал блогер.

Смерть захватчика подтвердили на его родине. В российской соцсети "Однокласники" выложили фото с похорон Мурзина.

В росСМИ о смерти этого оккупанта на войне в Украине не писали.

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