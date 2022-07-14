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На Донбассе нацгвардейцы уничтожили из «Корсаров» передовые группы россиян и их технику

  • 14.07.2022, 10:20
  • 3,264
На Донбассе нацгвардейцы уничтожили из «Корсаров» передовые группы россиян и их технику

После точной работы снайперов спецназовцы за считанные минуты добили врага.

В Донецкой области спецназовцы Национальной гвардии Украины уничтожили передовые группы наблюдения русских и их технику.

Об этом сообщает в Facebook НГУ.

В сообщении сказано, что оккупанты пытались занять позицию для наблюдения и ведения диверсионно-разведывательных действий, однако гвардейцы обнаружили их передвижения и устроили им засаду.

"После точной работы снайперов спецназовцы НГУ за считанные минуты добили врага плотным огнем из АГС, ПТРК "Корсар" и стрелкового оружия", - отмечают в Нацгвардии.

Напомним, вследствие удара украинских военных из РСЗО HIMARS в районе Шахтерска в Донецкой области погибли почти все заместители командира одной из дивизий РФ.

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