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Российские военные преступники нанесли удар по центру украинской Винницы

  • 14.07.2022, 12:38
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Российские военные преступники нанесли удар по центру украинской Винницы

12 погибших и десятки раненых.

Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по украинской Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города: известно по меньшей мере о 8 погибших (среди которых ребенок) и 30 раненых, сообщает «Новое время».

3-4 взрыва прогремели в Виннице около 10:45, примерно через полчаса после объявления воздушной тревоги. Впоследствии городские и областные власти подтвердили попадание ракет в гражданские объекты.

По предварительным данным главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, российские ракеты попали в здание с офисными помещениями, судя по имеющимся фото и видео — в одном из центральных и людных в такое время районов Винницы. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.

За предыдущие месяцы войны Россия обстреливала преимущественно военные объекты в Виннице, в частности, Винницкий аэропорт еще в марте 2022 года. Подобных масштабных попаданий в гражданские объекты в городе до сих пор не было.

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