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Депутат Европарламента призвала «чаще смотреть в сторону Беларуси»

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  • 14.07.2022, 17:34
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Депутат Европарламента призвала «чаще смотреть в сторону Беларуси»
Делара Буркхардт

Делара Буркхардт осудила новый приговор журналистке Катерине Андреевой.

Немецкий политик и депутат Европарламента Делара Буркхардт осудила новый приговор журналистке Катерине Андреевой и призвала «чаще смотреть в сторону Беларуси, которая была несколько забыта из-за войны в Украине». Ее слова прозвучали в интервью Deutsche Welle.

«Этот день должен заставить нас чаще смотреть в сторону Беларуси, которая была несколько забыта из-за войны в Украине. Мы не должны закрывать глаза на эти нарушения прав человека. ЕС не должен смотреть сквозь пальцы на то, как журналистам мешают выполнять свою работу, на судебный произвол в отношении политзаключенных в беларусских тюрьмах. И мы должны оставаться активными и проявлять солидарность», — заявила она, призвав также писать письма заключенным.

Делара Буркхардт взяла на себя роль «крестной» Катерины Андреевой в рамках компании солидарности #WeStandBYyou международной правозащитной организации Libereco.

Напомним, журналистку «Белсат» Катерину Андрееву в среду, 13 июля, осудили на восемь лет лишения свободы. Ранее она получила 2 года лишения свободы по статье 342 УК за стрим с Площади Перемен. Ее и журналистку Дарью Чульцову обвинили в том, что путем проведения стрима с Площади Перемен в ноябре 2020 года они организовывали действия протестующих. Андреева должна была выйти на свободу в сентябре этого года. В апреле стало известно, что на Екатерину завели новое уголовное дело — о государственной измене, приговор по которому был озвучен вчера.

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