ВСУ уничтожили артиллерию и склад боеприпасов оккупантов в Харьковской области 1 14.07.2022, 19:01

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Об этом сообщил начальник оперативного управления Главного управления Нацгвардии.

Украинские военные уничтожили две российских САУ "Нона" и склад с артиллерийскими боеприпасами в Харьковской области.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины, об этом заявил начальник оперативного управления Главного управления Нацгвардии Алексей Надточий.

По его словам, вражескую технику и склад с боеприпасами уничтожили украинские артиллеристы совместно с подразделениями разведки Нацгвардии.

"Совместно с 40 отдельной артиллерийской бригадой имени Великого князя Витовта провели успешные действия и уничтожили обнаруженные системы, а также разбили состав артиллерийских боеприпасов", - подчеркнул Надточий.

При этом он добавил, что за прошедшую неделю подразделения воздушной разведки НГУ обнаружили 404 цели противника.

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