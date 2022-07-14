ВСУ уничтожили артиллерию и склад боеприпасов оккупантов в Харьковской области

ВСУ уничтожили артиллерию и склад боеприпасов оккупантов в Харьковской области1
- 14.07.2022, 19:01
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Об этом сообщил начальник оперативного управления Главного управления Нацгвардии.
Украинские военные уничтожили две российских САУ "Нона" и склад с артиллерийскими боеприпасами в Харьковской области.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины, об этом заявил начальник оперативного управления Главного управления Нацгвардии Алексей Надточий.
По его словам, вражескую технику и склад с боеприпасами уничтожили украинские артиллеристы совместно с подразделениями разведки Нацгвардии.
"Совместно с 40 отдельной артиллерийской бригадой имени Великого князя Витовта провели успешные действия и уничтожили обнаруженные системы, а также разбили состав артиллерийских боеприпасов", - подчеркнул Надточий.
При этом он добавил, что за прошедшую неделю подразделения воздушной разведки НГУ обнаружили 404 цели противника.