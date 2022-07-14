Залужный: ВСУ ударят противокорабельными ракетами, если РФ пойдет в наступление с Черного моря 14.07.2022, 22:13

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Валерий Залужный

Украинские военные могут отслеживать подготовку к запуску и сам запуск ракет РФ.

Если российские корабли, которые так боятся приблизиться к украинским берегам, попытаются совершить наступление с Черного моря, то Украине сразу ударит противокорабельными ракетами. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

"Российские корабли не решаются приблизиться к украинским берегам и находятся на значительном расстоянии. Однако при попытке наступления врага мы будем применять наши противокорабельные ракеты", - сказал Залужный.

Он добавил, что украинские военные могут отслеживать подготовку к запуску и сам запуск ракет РФ. Это удается благодаря помощи Запада.

Но даже на расстоянии российские корабли несут огромную опасность для украинцев, ведь они могут запускать ракеты на огромные расстояния.

"Сегодня самая большая для нас опасность - ракетные удары. Однако мы боремся. Сбиваем немалое количество ракет врага", - добавил Залужный.

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