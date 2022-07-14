В Украине ликвидированы еще два командира оккупантов 4 14.07.2022, 23:05

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Названы имена и фамилии оккупантов.

В Украине были уничтожены еще два командира воинских формирований Российской Федерации.

В нашей стране ликвидирован командир мотострелковой роты противника - старший лейтенант Ондар Аржаан, сообщил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц"), передает УНИАН.

По его данным, также на украинской территории уничтожен командир огнеметного взвода оккупантов - лейтенант Кирилл Оленич.

"...Кирилл Оленич сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался... Ондар Аржаан сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - поделился офицер ВСУ.

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