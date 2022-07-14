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Самые мощные удары HIMARS ВСУ по российской армии

  • 14.07.2022, 23:54
  • 4,298
Самые мощные удары HIMARS ВСУ по российской армии

Видео.

Самые страшные удары РОВД HIMARS Вооруженных Сил Украины по российской армии с 28 июня по 13 июля 2022 года.

Донетчина:

4-8, 10 и 13 июля – Донецк. В общем: минус 6-7 складов с боекомплектом (в дальнейшем - будем писать склады БК), 1 база и 1 нефтебаза;

4 и 8 июля – Снежное. Минус 2 БК;

4 июля – Ясиноватая. Минус казарма;

6 июля – Макеевка. Минус 1 база;

7 и 10 июля – Иловайск. Минус 2 БК;

8 и 10 июля – Шахтерск. Минус 2 БК;

8 июля – Дебальцево. Минус 1 БК;

9 июля – Харцызск. Минус 1 БК;

10 июля – Крестовка (Кировское). Минус 1 БК;

10 июля – Чистяковое (Торез). Минус 1 БК;

3 июля – Снежное. Минус 1 склад БК на заводе Снежнянскхиммаш.

Луганщина:

11 июля – Луганск. Минус склад с БК;

10 июля – Алчевск. Минус 1 БК;

5 и 9 июля – Кадиевка (Стаханов). Минус 2 склада БК;

2 июля – Попасная. Минус 1 склад БК;

28 июня – Перевальск. Минус 1 склад БК;

27 июня – Зимогорье. Минус 1 склад БК;

27 июня – Родаково. Минус 1 база;

25 июня – Сватово. Минус 1 склад.

Херсонщина:

11 июля – Херсон. Минус склад с БК или командный пункт (уточняется);

11 июля – Таврический. Минус командный пункт и склад БК;

7, 9 и 11 июля – Чернобаевка. Минус 2 склада БК и минус 1 база;

28 июня, 8 и 11 июля – Новая Каховка. Инфраструктура с рф, минус база + 2 склада БК.

12 июля – Чаривне. Минус 1 склад БК.

Запорожье:

11 июля – Токмак. Минус склад с БК;

3 и 12 июля – Мелитополь. Минус 2 базы.

Харьковщина:

6 июля – Большой Бурлук. Минус 1 БК;

26 июня – Изюм. Минус командный пункт 20-й общевойсковой армии Западного военного округа с рф (в/ч 89425, Воронеж), где находились также представители командного состава штаба Западного военного округа (в/ч 11000, Санкт-Петербург) и 1-й танковой армии (в /ч 73621, Баковка).

Николаевщина:

11 июля – Снегиревка и Любимовка. Минус склады БК (точное кол-во неизвестно).

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