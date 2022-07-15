Путин за один день подписал 123 закона 13 15.07.2022, 7:42

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Что изменилось в России?

Владимир Путин в четверг, 14 июля, подписал 123 закона. Проект «Агентство» собрал самые главные изменения — коротко.

Участие в боевых действиях на стороне Украины становится госизменой. Обвиняемым по этой статье будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Помощь «иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ», тоже приравнивается к госизмене и наказывается лишением свободы до 20 лет. Эта формулировка позволяет наказать человека не за его действия, а за действия организации, в которых он сам участия не принимал.

За публичные призывы к деятельности против безопасности России предусмотрена уголовная ответственность. Нарушителям грозит до трех лет лишения свободы, с отягчающими обстоятельствами — до пяти, а организованной группе — до семи лет.

Призывы могут трактоваться очень широко, учитывая, что воспрепятствованием теперь власти считают любую критику с упоминанием армии, Украины и слова «война».

До четырех лет грозит за публичную демонстрацию нацистской и экстремистской символики. К экстремистским организациям Минюст России, в частности, относит Фонд борьбы с коррупцией и «Штабы Навального».

Гостайной теперь считается информация, которая «может навредить армии» России в условиях военного конфликта. За ее сбор и распространение можно получить от 10 до 20 лет лишения свободы.

Гражданам России запрещено участвовать в работе нежелательных организаций не только в России, но и за рубежом. На данный момент в списке Минюста 56 названий, среди которых фонды, научные центры и журналистские организации, в том числе Atlantic Council — одна из ведущих американских экспертных площадок.

Теперь иноагентом могут быть признаны любой человек или компания, которые находятся под «иностранным влиянием», даже если они не получают иностранного финансирования. Влиянием закон предлагает считать любое «воздействие». Ап ризнанные иноагентами не смогут преподавать несовершеннолетним, организовывать публичные мероприятия, участвовать в госзакупках, пользоваться упрощенной системой налогообложения.

Детей ждет новая пионерия. Авторы закона не скрывали: цель — «охватить абсолютное большинство школьников, студентов колледжей и помочь обрести миллионам детей цель в жизни».

За пытки теперь будет грозить до 12 лет.

Во время военных операций за рубежом на некоторых предприятиях сотрудникам можно будет назначать смены в выходные, ночное время и праздничные дни, а также увеличивать количество рабочих часов. При этом организациям запретят отказываться от гособоронзаказов или контрактов для государственных и муниципальных служб.

В России появится еще больше секретов. Подписанный Путиным закон о «контрсанкционной» информации ограничивает распространение в СМИ и интернете данных о сделках российских физических и юридических лиц, которые могут привести к новым санкциям.

Путин забралу «Газпрома» в бюджет 1,248 триллиона рублей, который газовый монополист должен был выплатить своим акционерам. Среди тех, кто не увидят своих дивидендов, — сотни тысяч инвесторов, которые с появлениям приложений вроде «Тинькофф Инвестиции» поверили в российский фондовый рынок.

На всех продаваемых гаджетах установят российский аналог Google Play и Apple Store.

Пенсии военных с 1 июня проиндексируют на 10 процентов, а семьи погибших бойцов признают нуждающимися в жилье.

Водителям будет грозить уголовная ответственность, если они повторно садятся за руль без прав и при этом находятся в состоянии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выезжают на встречную полосу или превышают скорость. В некоторых случаях возможна конфискация машины.

Есть новости и для дачников — они смогут разводить кур и кроликов. Но только при строгом соблюдении ветеринарных правил.

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