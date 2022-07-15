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Оккупационные «власти» неожиданно бежали из здания Херсонской ОГА

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  • 15.07.2022, 8:17
  • 8,184
Оккупационные «власти» неожиданно бежали из здания Херсонской ОГА

Россияне в панике переодеваются и пытаются уехать из города.

Российские военные в Херсонской области так боятся контрнаступления ВСУ, что в панике переодеваются и убегают. Об этом заявил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире телемарафона.

Если раньше оккупанты планировали 11 сентября провести "референдум" на Херсонщине, то теперь их настроения кардинально изменились.

"Они даже расклеили по всему городу билборды с постсоветскими изображениями и начали обустраивать типографию, чтобы печатать газету "Приднепровская правда"... Кроме того, начали использовать канал "ВТВ плюс" и телеграмм-каналы для того, чтобы зомбировать население. То есть, они двигались по такому пути, что даже их инструкторы и политтехнологи должны были приехать для того, чтобы проводить "референдумы", - пояснил Хлань.

В панику оккупантов загнали меткие попадания по военным складам в Новой Каховке и по Росгвардии в центре Херсона.

"Орки мечутся по городу, поговаривают местные, что некоторые переодеваются и убегают из города. Правительство коллаборантов вообще выехало из областной государственной администрации и рассредоточилось по городу для того, чтобы никто не мог найти, где они находятся. Вот так наши Вооруженные силы разрушили все планы оккупантов. Теперь они единственное, что планируют-это куда им бежать и где прятаться", - добавил Хлань.

Сейчас в Херсоне действуют два правительства-представители ФСБ и коллаборанты. Главный гауляйтер города Сальдо сейчас в больнице, есть информация о том, что он в коме.

"Известный предатель Ковалев, который работает в правительстве ФСБ, то его уже неделю нигде нет, я думаю - или прячется, или думает, как бежать из оккупированной Херсонщины. Ответственность за тысячи жизней и того бедствия, что российские оккупанты принесли на нашу землю – это как раз и есть ответственность этих коллаборантов", - акцентировал Хлань.

Партизаны усиливают свое сопротивление ежедневно. Это еще больше загоняет оккупантов в панику.

Советник председателя Херсонской ОВА добавил, что украинское партизанское движение сопротивления на временно оккупированной Херсонщине усиливается с каждым днем.

"А наши Вооруженные Силы дают нам уверенность в том, что вскоре мы уже освободим нашу родную землю. Именно поведение коллаборантов и оккупантов это подтверждает, что уже они бегут с нашей земли", - добавил Хлань.

При этом в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ ранее рассказали, что оккупанты в панике бегут из села и вывозят награбленное. Как рассказывают гражданские, часть захватчиков переодеваются в гражданскую одежду и пытаются бежать из населенного пункта на автомобилях, которые отжали у местных.

Ранее сообщалось, что украинским военным по состоянию на 14 июля уже удалось отбить у российских оккупантов 44 населенных пункта в Херсонской области.

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