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Генштаб ВСУ предупредил о провокациях на белорусско-украинской границе

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  • 15.07.2022, 9:09
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Генштаб ВСУ предупредил о провокациях на белорусско-украинской границе

Речь идет о приграничных участках в Брестской и Гомельской областях.

Российские и белорусские военные могут устроить вооруженные провокации на границе с Украиной, заявил на брифинге в Киеве заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Не исключается возможность вооруженных провокаций со стороны сил специальных операций Беларуси и России, а также наемников из частных военных компаний на границе с Украиной для инспирирования антиукраинских настроений в Беларуси», — заявил Громов.

Речь идет о приграничных участках в Брестской и Гомельской областях, уточнил представитель ВСУ.

По его словам, «не ожидается проведения сухопутного наступления из Беларуси», однако сохраняется опасность нанесения ракетных ударов с территории страны.

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