Bloomberg: Беларусь потерпела дефолт 6 15.07.2022, 9:40

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Что теперь будет с экономикой?

Беларусь потерпела дефолт, так как пропустила платеж по своим долларовым облигациям, пишет Bloomberg со ссылкой на агентство Moody's Investors Service.

Это не значит, что экономика Беларуси умерла. Речь о том, что санкции фактически отрезали страну от международных финансовых рынков, и это привело к тому, что Беларусь технически не могла заплатить по облигациям. Сумма непогашенного долга составила 22,9 млн долларов США.

Когда Беларусь отрезали от международных финансовых рынков, Лукашенко подписал указ, которым разрешал платить по внешним долгам в национальной валюте. Указ был подписан в марте. А в пояснении на сайте Министерства финансов Беларуси было сказано, что закон вводится для повышение внутренней устойчивости экономики в условиях "беспрецедентного санкционного давления".

Однако несколько месяцев назад другое рейтинговое агентство Fitch предупреждало, что будет рассматривать попытку погасить внешний долг в белорусских рублях как дефолт.

“Fitch не известно о каких-либо платежах, осуществленных таким образом. Расчеты по суверенным еврооблигациям должны производиться в долларах США, а документация по облигациям не допускает расчетов в альтернативных валютах. Fitch будет рассматривать погашение облигаций в местной валюте как дефолт”, — говорилось в заявлении агентства.

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