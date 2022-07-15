Искрит, горит и взрывается: в оккупированной Кадиевке пылают склады РФ

Искрит, горит и взрывается: в оккупированной Кадиевке пылают склады РФ1
- 15.07.2022, 10:15
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Боеприпасы детонируют уже много часов.
Во временно оккупированном городе Кадиевка местные жители снова сообщают о взрывах. Вероятно, там пылают склады российских оккупантов, передает 24tv.ua.
На видео в телеграм-каналах российских оккупантов слышно, как детонируют боеприпасы. Взрывы раздались в ночь на 15 июля.
Информацию о взрывах сообщили местные жители. Также они опубликовали видео, на которых видно, как горят боеприпасы россиян.
На кадрах из Кадиевки жители комментируют происходящее. Более того, откровенно смеются над фейком россиян о том, что якобы взрывается селитра. Именно это они говорили о взрывах боеприпасов в Новой Каховке.
Стоит отметить, что Вооруженные Силы Украины официально не подтвердили, что это они ударили по российским складам оружия.
Кратко о последних взрывах в Кадиевке
12 июля ВСУ ударили по 3 скоплениям техники россиян в Кадиевке Луганской области. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук тогда пояснил, что в оккупированной Кадиевке высокоточно отработали по скоплению техники россиян возле местной школы.
Ночью 9 июля в городе также были взрывы. Вероятно, взрывались также склады оккупантов. Местные жители написали, что снаряды взрываются, аж во все стороны летит.
5 июля украинская разведка сообщила 24 каналу, что в городе ВСУ взорвали важный военный склад врага. Тогда боекомплекты взрывались более двух часов.