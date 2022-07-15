Львовские десантники подбили вражескую технику из ПТРК «Стугна-П» 15.07.2022, 11:08

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80-я бригада вместе с другими подразделениями взорвала девять танков РФ.

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают уничтожать врага. Они показали, как взорвали вражескую технику из украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

Видео с ударом по боевой машине оккупантов опубликовал пресс-центр Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНИАН.

В ролике заметно, как техника оккупантов расположилась на открытой местности неподалеку от линий электропередач. Львовские десантники навелись на нее и совершили меткий залп.

Недавно бойцы 80-й бригады вместе с другими подразделениями уничтожили много российской техники вместе с экипажами и пехотой. Об этом тоже рассказали в Командовании ДШВ: "Следует отметить, что на днях львовские десантники совместно с другими подразделениями Вооруженных сил и других составляющих сил обороны Украины подбили 9 российских танков, 7 единиц другой бронетехники (БТР и БМП), один грузовой автомобиль и уничтожили около 70 оккупантов".

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