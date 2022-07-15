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Британская разведка назвала следующую цель российских войск на Донбассе

  • 15.07.2022, 12:01
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Британская разведка назвала следующую цель российских войск на Донбассе

В Минобороны Британии также рассказали о промахах оккупантов по Змеиному.

Российская армия после захвата Лисичанска продвигается в сторону Славянска. Ближайшими целями станут Северск и Бахмут.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на Донбассе российские и пророссийские сепаратистские силы заявляют о том, что они вошли на окраину Северска. Это не было подтверждено, однако российские силы медленно продвигались на запад после обстрелов и разведывательных атак на Северск из Лисичанска, чтобы открыть путь к Славянску и Краматорску.

"Бахмут, скорее всего, станет следующей целью, как только Северск будет взят под контроль", - говорится в сообщении.

Остров Змеиный

Как отмечается в сводке, с момента ухода со стратегически расположенного Змеиного острова 30 июня 2022 года Россия пытается отрицать его использование Украиной. Однако 13 июля 2022 года два российских истребителя Су-27 не смогли нанести удар по острову. Это подтверждает, что российские ВВС не могут успешно участвовать в тактическом бою, считают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка назвала ближайшие цели российских войск на Донбассе. Оккупанты сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов в течение следующей недели, включая Северск и Долину на подступах к Славянску и Краматорску.

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