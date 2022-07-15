В Южном Китае неожиданно обнаружили первых американцев 1 15.07.2022, 12:04

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Антропологи долго ломали голову над этой загадкой.

Исследователи из Китайской академии наук изучили ядерные и митохондриальные последовательности в черепе, которому 14 000 лет, и обнаружили, что этот человек был тесно связан с популяциями, которые в конечном итоге первыми ступили на американскую землю, пишет «Хайтек».

С 2008 года антропологи ломали голову над тем, кому принадлежали останки человеческих костей из позднего палеолита, оставленных в пещере Малу Донге на юго-западе Китая.

На них не было достаточного количества коллагена, на котором можно было бы сделать анализ углеродного датирования. Поэтому их возраст можно было оценить только по окружающим особенностям.

Что ясно наверняка так это то, что тот, кто их оставил, представлял собой уникальное сочетание архаичных и более современных характеристик.

Возможно, в отличие от более древних популяций Homo floresiensis, они были выносливыми предками человека, выживавшими на юго-востоке Азии. Или, возможно, они были смесью древних и более современных людей.

Также возможно, что некоторые наследственные черты просто сохранились в их генах, несмотря на тысячи лет эволюции.

Исследователи секвенировали ДНК, которую смогли извлечь, и нанесли ее на карту в соответствии со стандартной геномной эталонной моделью. Анализ показал, что жители пещеры относятся к теперь не существующей популяции жителей Восточной Азии (к этой популяции принадлежали предки современных индейцев).

В пользу этого, в частности, говорит наличие сходств между обрывками ДНК человека из пещеры и восстановленными геномами древних индейцев, живших на Аляске или на юго-западе современных США примерно 11-12,5 тыс. лет назад. В таком случае обитатели этой пещеры были гораздо ближе к индейцам, чем к другим древним жителям Восточной и Юго-Восточной Азии.

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