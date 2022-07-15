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ВСУ нанесли точные удары по врагу с дрона: сбежать оккупантам не удалось

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  • 15.07.2022, 12:27
  • 4,792
ВСУ нанесли точные удары по врагу с дрона: сбежать оккупантам не удалось

Россияне прятались в лесу и окопах, но им это не помогло.

Украинские воины показали удары по оккупантам в лесополосе и вражеских окопах. Для этого бойцы ВСУ применили беспилотник, который принес противнику "подарки".

Соответствующее видео 15 июля было опубликовано Управлением стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ на Telegram-канале "СтратКом ЗСУ".

Судя по надписи на видео, операцию провела 110-я отдельная бригада территориальной обороны из Запорожской области.

Воины засняли, как дрон сбрасывал бомбы по вражеским целям. Одну их них запустили прямо в окоп, где прятался солдат страны-агрессора.

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