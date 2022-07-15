На оккупированные РФ украинские территории хлынул поток белорусских товаров

На оккупированные РФ украинские территории хлынул поток белорусских товаров3
- 15.07.2022, 13:06
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Как режим Лукашенко зарабатывает на войне.
Белорусские компании получили фактически неограниченный доступ к рынку сбыта собственных товаров на временно захваченных территориях Донбасса, Херсонщины и Запорожья. Продукцию из Беларуси начали нелегально завозить в Украину в огромном количестве в начале июля.
По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, появление в магазинах на временно оккупированных Россией территориях белорусской продукции является своеобразной платой Путина Лукашенко за помощь в войне. Кроме того, таким образом кремлевский фюрер оказывает экономическую поддержку Беларуси, которая находится в одном шаге от дефолта.
Кроме того, Москва бесплатно передает белорусам часть украденного на Херсонщине и Запорожье украинского зерна.
Российский бизнес крайне недоволен
Появление на полках магазинов на неподконтрольных Киеву территориях табачных изделий, товаров бытовой химии и продуктов питания белорусского производства привело к стремительной потере монополии Россией.
Если раньше компании из страны-агрессора получали сверхприбыль за счет огромной накрутки цен, а также из-за отсутствия конкуренции, то после захода белорусов появилась конкуренция.
Из-за утраты собственных доходов крайне недовольны не только российские бизнесмены, но и некоторые генералы, получавшие проценты от торговой деятельности на оккупированных территориях.
Потоки поставок белорусских товаров при этом "крышуют" представители российских спецслужб.
Конфликты между представителями белорусских компаний и российскими бизнесменами на фоне распределения рынков и торговых площадей уже не раз случались. При этом угрозы "закрыть бизнес" конкурентов раздавались с обеих сторон.
Вполне вероятно, что вскоре где-то по дороге из Крыма в Херсон будут взрываться караваны с российскими или белорусскими товарами, а борьба за обогащение между армией и спецслужбами России начнется с новой силой. Ведь каждая из сторон хочет заполнить полки исключительно своей продукцией, потому что это очень выгодно.