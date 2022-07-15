Белорусских военных перебрасывают в пограничный с Украиной район

Белорусских военных перебрасывают в пограничный с Украиной район6
- 15.07.2022, 13:55
- 3,904
Подразделения прибудут в райцентр по железной дороге.
Белорусские военные подразделения сегодня должны прибыть в пограничный с Украиной Ельский район.
Об этом сообщила местная газета «Народный голос».
Подразделения прибудут в райцентр по железной дороге. Разгрузка техники будет проходить сегодня.
«Мероприятия определены планом боевой подготовки Министерства обороны Республики Беларусь. Просим местное население сохранять спокойствие и не паниковать», — цитирует газета начальника отдельной группы Ельского района, майора Николая Харькова.
В заметке также указано, что подразделения «продолжат усиление охраны государственной границы в Ельском районе».
Вчера сообщалось, что перемещения военной техники будут проводиться в приграничных с Украиной районах Брестской области: Ивановском, Столинском и Дрогичинском