Белорусских военных перебрасывают в пограничный с Украиной район 6 15.07.2022, 13:55

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Подразделения прибудут в райцентр по железной дороге.

Белорусские военные подразделения сегодня должны прибыть в пограничный с Украиной Ельский район.

Об этом сообщила местная газета «Народный голос».

Подразделения прибудут в райцентр по железной дороге. Разгрузка техники будет проходить сегодня.

«Мероприятия определены планом боевой подготовки Министерства обороны Республики Беларусь. Просим местное население сохранять спокойствие и не паниковать», — цитирует газета начальника отдельной группы Ельского района, майора Николая Харькова.

В заметке также указано, что подразделения «продолжат усиление охраны государственной границы в Ельском районе».

Вчера сообщалось, что перемещения военной техники будут проводиться в приграничных с Украиной районах Брестской области: Ивановском, Столинском и Дрогичинском

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