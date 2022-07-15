Стали известны подробности разгромных ударов ВСУ по позициям войск РФ 2 15.07.2022, 14:14

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Уничтожены склады боеприпасов и командно-штабные машины оккупантов.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович озвучил локации позиций российских войск, по которым ночью ударили украинские защитники.

Подробности успешных ударов ВСУ он опубликовал в Telegram.

Так, Арестович сообщил следующее:

Дарьевка, Херсонская область. Повторное поражение скопления военной техники.

Новая Маячка, Херсонская область. Уничтожена техника противника, в т.ч. командно-штабные машины.

Кадиевка (бывший Стаханов), Луганская область. Поражение склада боеприпасов, детонация в течение двух часов после попадания.

"Санитарная обработка территории продолжается", – добавил советник главы ОПУ.

По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, 14 июля украинские защитники уничтожили еще три вражеских склада боеприпасов и одну военную базу противника на юге.

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