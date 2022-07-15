закрыть
15 июля 2022, пятница, 14:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стали известны подробности разгромных ударов ВСУ по позициям войск РФ

2
  • 15.07.2022, 14:14
  • 1,718
Стали известны подробности разгромных ударов ВСУ по позициям войск РФ

Уничтожены склады боеприпасов и командно-штабные машины оккупантов.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович озвучил локации позиций российских войск, по которым ночью ударили украинские защитники.

Подробности успешных ударов ВСУ он опубликовал в Telegram.

Так, Арестович сообщил следующее:

Дарьевка, Херсонская область. Повторное поражение скопления военной техники.

Новая Маячка, Херсонская область. Уничтожена техника противника, в т.ч. командно-штабные машины.

Кадиевка (бывший Стаханов), Луганская область. Поражение склада боеприпасов, детонация в течение двух часов после попадания.

"Санитарная обработка территории продолжается", – добавил советник главы ОПУ.

По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, 14 июля украинские защитники уничтожили еще три вражеских склада боеприпасов и одну военную базу противника на юге.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина