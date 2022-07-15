Стали известны подробности разгромных ударов ВСУ по позициям войск РФ

Стали известны подробности разгромных ударов ВСУ по позициям войск РФ2
- 15.07.2022, 14:14
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Уничтожены склады боеприпасов и командно-штабные машины оккупантов.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович озвучил локации позиций российских войск, по которым ночью ударили украинские защитники.
Подробности успешных ударов ВСУ он опубликовал в Telegram.
Так, Арестович сообщил следующее:
Дарьевка, Херсонская область. Повторное поражение скопления военной техники.
Новая Маячка, Херсонская область. Уничтожена техника противника, в т.ч. командно-штабные машины.
Кадиевка (бывший Стаханов), Луганская область. Поражение склада боеприпасов, детонация в течение двух часов после попадания.
"Санитарная обработка территории продолжается", – добавил советник главы ОПУ.
По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, 14 июля украинские защитники уничтожили еще три вражеских склада боеприпасов и одну военную базу противника на юге.