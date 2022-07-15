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В Мелитополе взорвали очередной штаб российской армии

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  • 15.07.2022, 15:42
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В Мелитополе взорвали очередной штаб российской армии

Удар по позициям оккупантов был нанесен с помощью артиллерии.

Во временно захваченном РФ Мелитополе Запорожской области взорвали штаб российских оккупантов, сообщил мэр города Иван Федоров, пишет "Главред".

Как подчеркнул он в эфире канала FREEDOM, взрыв произошел ночью в южной части Мелитополя.

Мэр Мелитополя уточнил, что удар по позициям оккупантов РФ был нанесен с помощью артиллерии.

"Сегодняшняя ночь опять была жаркая для орков на территории города Мелитополя, во-первых и по официальным сводкам, и по подтверждению жителей, в южной части города было взорвано что-то — то ли российский штаб, то ли российский пункт управления — и уже с ночи шел густой дым с южной стороны города Мелитополя. Что является знаковым, то рашисты перетягивали всю свою технику в южную часть города и в сторону азовского побережья, Кирилловки, Ефремовки (…) Они думали, что наша дальнобойная артиллерия туда не достает — как показала сегодняшняя ночь — достает уже и туда", — добавил Федоров.

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