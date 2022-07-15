Нелегалы с российскими визами задержаны на границе Беларуси и Польши 1 15.07.2022, 15:50

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Мигранты теперь используют для перехода границы участки, которые проходят по рекам.

Польские пограничники задержали мигрантов с российскими визами на границе Беларуси и Польши.

Всего за 14 июля польская сторона зарегистрировала попытки 48 иностранцев нелегально пересечь границу.

«В том числе 28 мужчин, среди них граждане Нигерии, Марокко, Кот Д’Ивуара перешли нелегально на польскую сторону через разлив реки Лесная Правая на участке заставы в Бяловеже. Иностранцы имели российские визы», — говорится в сообщении Пограничной охраны Польши.

Напомним, к 1 июля польская сторона завершила строительство забора на границе двух стран. Полноценная эксплуатация заграждения начнется после установки систем электронного наблюдения, которую планируется смонтировать к осени. Мигранты теперь используют для перехода границы участки, которые проходят по рекам. Там польская сторона не возводила забора. Кроме того, они пытаются преодолеть заграждение с помощью лестниц.

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