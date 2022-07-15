Ученые заявили, что инопланетные цивилизации могут общаться через Млечный Путь 15.07.2022, 16:05

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Они могут использовать для этого квантовую коммуникацию.

Ученые, занимающиеся поиском внеземного разума (SETI), обычно стараются обнаружить сигналы, поступающие на Землю по классическим каналам связи. Однако физик-теоретик, профессор Арджун Берера рассказал Express.co.uk, что инопланетные цивилизации могут использовать более продвинутые формы общения, например квантовую коммуникацию. Именно ее признаки исследователям нужно искать в космосе.

"Если вы подумаете о том, какой будет коммуникация на Земле через 50 лет, то можно сказать, что классическое общение полностью исчезнет и все будет квантовым. Возможно, у жителей другой планеты больше нет классической коммуникации", – отметил Берера.

Преимущество отправки сообщений по квантовым каналам связи заключается в том, что это позволяет передавать значительно больше информации. В своем исследовании профессор Берера и его коллега Хайме Кальдерон-Фигероа намеревались определить, возможно ли вообще использовать квантовую связь на основе ефотонов на межзвездных расстояниях. Чтобы такой сигнал работал, фотоны должны оставаться когерентными, то есть в квантовом состоянии. Однако предполагалось, что и гравитация, и потенциальное взаимодействие с другими частицами могут вызывать декогеренцию (нарушение связи). Это разрушило бы квантовое состояние фотонов и испортило бы посылаемый сигнал.

Что касается влияния гравитации, то команда сделала вывод, что, по крайней мере, для фотонов "не будет декогеренции, вызванной гравитационными полями". Однако из-за нее может быть утеряна точность или качество связи. До определенного момента получатель такого искаженного сигнала должен быть в состоянии компенсировать фазовый сдвиг, если он знает, откуда пришло сообщение, добавили ученые.

Специалисты рассчитали, что фотон, например, под действием гравитационного поля Солнца, приблизившись к звезде не ближе, чем орбита Меркурия, сможет пройти колоссальные 127 световых лет, прежде чем восстановить исходный сигнал станет невозможно.

"Таким образом, фотон может пройти значительную часть Млечного Пути, прежде чем предел будет нарушен. Более того, такое расстояние больше, чем расстояние до ближайшей системы экзопланет – Проксимы Центавра, – которая находится в 1,3 парсека от нас", – пояснили физики.

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