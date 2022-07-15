Белорусам предлагают купить водительские права без экзаменов и очередей 7 15.07.2022, 16:36

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Что предусмотрено за такую сделку.

Гродненцам предлагают купить водительские права за несколько дней без экзаменов и очередей. Такие объявления снова появились в социальных сетях и привлекли внимание милиции.

«Продавцы» обещают клиентам оригинал на якобы законных основаниях и с фиксацией в базе. Иногда мошенники организовывают и хвалебные отзывы о процедуре. Такие схемы доходят до абсурда, комментируют специалисты. Ведь тот, кто примет предложение за чистую монету и решит согласиться на аферу, автоматически станет соучастником преступления, пишет сайт av.by.

Подобных заявлений в Управление внутренних дел не поступает. Хотя практика такой торговли в интернете не нова. На нелегальных сайтах всегда можно найти предложение о продаже, к примеру, диплома. Люди платят деньги, а в результате остаются ни с чем. При этом они даже не обращаются к правоохранителям. Заявление «я пытался купить права, а меня обманули» будет квалицировано как мошенническое действие со стороны граждан.

Максим Базыленко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

— Если сайт уже на самом деле будет оказывать услуги по изготовлению водительских прав, человеку стоит переживать за то, что если он получит подобного рода права, то рано или поздно, это нарушение будет выявлено. К примеру, если инспекторы ГАИ остановят человека, далее по базе будет выяснено, что не совпадают какие-либо данные, и тут уже грозит административная ответственность по статье 380 УК РБ, предусмотрено даже лишение свободы до трех лет. Лучше спокойно ездить на автобусе, нежели потными ладошками держаться за руль каждый раз, когда будет проезжать машина ГАИ или Департамента охраны.

Кстати, подобный случай уже фиксировали в Гродно. Но тогда мужчина купил водительские права в России. После смерти брата, воспользовался его документом. Поменял фотографию, но при первой же встрече с инспекторами ГАИ, был привлечен к уголовной ответственности.

В УВД напоминают, махинация рано или поздно будет вскрыта. Проще сходить в автошколу, отучиться, сдать экзамены и спокойно ездить по дорогам области.

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