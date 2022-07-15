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Министр обороны Украины рассказал о реальных потерях ВСУ на войне

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  • 15.07.2022, 17:16
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Министр обороны Украины рассказал о реальных потерях ВСУ на войне

Они существенно отличаются от огромных потерь врага.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о реальных потерях ВСУ на войне. По его словам, они существенно отличаются от огромных потерь врага.

Об этом он заявил в интервью ВВС.

"У меня есть данные, но я не могу их обнародовать, чтобы не дарить врагу детали. Могу сказать, что они существенно отличаются от огромных потерь врага. Самый пик наших потерь был в мае. Когда Михаил Подоляк и президент говорили в июне - имелись в виду именно они. Тогда перевес врага был наибольшим, особенно на Донбасском направлении - они использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час. Это было безумное давление, а у нас не было возможности им отвечать: у нас не было столько патронов. В мае действительно до ста ребят и девушек, к сожалению, погибало, и до 300-400 было раненых", - заявил он.

Однако ВСУ постепенно начали менять картину благодаря оружию 155-го калибра.

"Сначала поехали "Трипл севен", или "Три топора", как их называют (гаубицы М777), потом поехали М109, "Цезари", Panzerhaubitze и так далее - и это конкретно изменило ситуацию. Контрбатарейная борьба сразу уменьшила интенсивность огня. А как приехали всем известные HIMARS - то, вы знаете, когда мы точно, очень четко попадаем в их склады и командные центры, - это начинает менять картину боя очень существенно. И я надеюсь на дополнительные HIMARS, дополнительные М-270 MLRS, которые уже три заехали и будут еще от наших партнеров", - заявил министр.

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