Названы европейские города с самым чистым воздухом 15.07.2022, 18:33

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Рейтинг составлен Европейским агентством окружающей среды.

Город Умео (Швеция) занял первое место в списке городов Европы с самым чистым воздухом. Рейтинг составлен Европейским агентством окружающей среды, пишет «Европульс».

Умео второй год подряд стал лидером этого рейтинга.

Для оценки чистоты воздуха проверялось содержание в нем мелкодисперсных твердых частиц – чем их ниже, тем чище воздух. Загрязняющие воздух микрочастицы городской пыли вызывают заболевания дыхательных путей у людей и животных.

10 европейских городов с самым чистым воздухом

1. Умео (Швеция)

2. Фару (Португалия) — на фото

3. Фуншал (Португалия)

4. Тампере (Финляндия)

5. Нарва (Эстония)

6. Стокгольм (Швеция)

7. Уппсала (Швеция)

8. Таллинн (Эстония)

9. Берген (Норвегия)

10. Рейкьявик (Исландия)

Наиболее загрязненный воздух обнаружен в Новы-Сонче (Польша), Кремоне (Италия) и Падуя (Италия). Всего оценка воздуха была проведена в 340 городах Европы.

В Европе действует самая большая в мире сеть мониторинга качества воздуха. Данные для отчета были собраны с использованием 400 станций мониторинга, измеряющих концентрации мелкодисперсных твердых частиц.

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