Названы европейские города с самым чистым воздухом
- 15.07.2022, 18:33
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Рейтинг составлен Европейским агентством окружающей среды.
Город Умео (Швеция) занял первое место в списке городов Европы с самым чистым воздухом. Рейтинг составлен Европейским агентством окружающей среды, пишет «Европульс».
Умео второй год подряд стал лидером этого рейтинга.
Для оценки чистоты воздуха проверялось содержание в нем мелкодисперсных твердых частиц – чем их ниже, тем чище воздух. Загрязняющие воздух микрочастицы городской пыли вызывают заболевания дыхательных путей у людей и животных.
10 европейских городов с самым чистым воздухом
1. Умео (Швеция)
2. Фару (Португалия) — на фото
3. Фуншал (Португалия)
4. Тампере (Финляндия)
5. Нарва (Эстония)
6. Стокгольм (Швеция)
7. Уппсала (Швеция)
8. Таллинн (Эстония)
9. Берген (Норвегия)
10. Рейкьявик (Исландия)
Наиболее загрязненный воздух обнаружен в Новы-Сонче (Польша), Кремоне (Италия) и Падуя (Италия). Всего оценка воздуха была проведена в 340 городах Европы.
В Европе действует самая большая в мире сеть мониторинга качества воздуха. Данные для отчета были собраны с использованием 400 станций мониторинга, измеряющих концентрации мелкодисперсных твердых частиц.