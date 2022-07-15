Генштаб ВСУ: В небе Беларуси у границ Украины дежурит российский самолет-наводчик 10 15.07.2022, 19:05

5,038

Есть угроза того, что продолжатся ракетные обстрелы городов и сел Украины из белорусского воздушного пространства.

В воздушном пространстве Беларуси у границ с Украиной отмечается дежурство самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У Воздушно-космических сил ВС РФ. Последний раз он был замечен нашими военными 11 июля.

Как пишет «Униан», об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке относительно ситуации на фронте по состоянию на 15 июля.

Самолет-наводчик россиян зафиксировали на Волынском и Полесском направлениях. Также, как отмечается в сводке, есть угроза того, что продолжатся ракетные обстрелы городов и сел Украины с белорусского воздушного пространства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».