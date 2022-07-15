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Генштаб ВСУ: В небе Беларуси у границ Украины дежурит российский самолет-наводчик

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  • 15.07.2022, 19:05
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Генштаб ВСУ: В небе Беларуси у границ Украины дежурит российский самолет-наводчик

Есть угроза того, что продолжатся ракетные обстрелы городов и сел Украины из белорусского воздушного пространства.

В воздушном пространстве Беларуси у границ с Украиной отмечается дежурство самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У Воздушно-космических сил ВС РФ. Последний раз он был замечен нашими военными 11 июля.

Как пишет «Униан», об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке относительно ситуации на фронте по состоянию на 15 июля.

Самолет-наводчик россиян зафиксировали на Волынском и Полесском направлениях. Также, как отмечается в сводке, есть угроза того, что продолжатся ракетные обстрелы городов и сел Украины с белорусского воздушного пространства.

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