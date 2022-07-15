закрыть
15 июля 2022, пятница, 23:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Ереван неожиданно прибыла делегация топ-чиновников ЦРУ

7
  • 15.07.2022, 21:00
  • 6,192
В Ереван неожиданно прибыла делегация топ-чиновников ЦРУ

Цели приезда не разглашаются.

В столицу Армении Еревана с неожиданным визитом прибыла американская делегация, в которую входят топ-чиновники ЦРУ. Факт прибытия в Ереван делегации подтвердил источник "ЕвроПравды" , близкий к руководству Армении.

Источник отказался отвечать на уточняющий вопрос о наличии среди членов делегации главы ЦРУ и цели ее приезда.

Ранее российское информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщило, что глава американской разведки Уильям Бернс в пятницу на несколько часов посетил Ереван.

Официальный Ереван и посольство США в Армении в ответ на запрос армянской службы "Радио Свобода" не подтвердили и не опровергли информацию о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Ереван.

В пресс-службе Службы национальной безопасности сообщили, что в данный момент не располагают информацией о визите Бернса.

В пресс-службе посольства США в Армении сообщили, что не комментируют новость о визите главы ЦРУ в Армению, в то же время не опровергнув, что Бернс находится в Ереване.

Если визит Бернса в Армению будет официально подтвержден, это будет первый визит главы ЦРУ в Армению.

Россия ранее ввела санкции против главы ЦРУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина