В Ереван неожиданно прибыла делегация топ-чиновников ЦРУ 7 15.07.2022, 21:00

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Цели приезда не разглашаются.

В столицу Армении Еревана с неожиданным визитом прибыла американская делегация, в которую входят топ-чиновники ЦРУ. Факт прибытия в Ереван делегации подтвердил источник "ЕвроПравды" , близкий к руководству Армении.

Источник отказался отвечать на уточняющий вопрос о наличии среди членов делегации главы ЦРУ и цели ее приезда.

Ранее российское информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщило, что глава американской разведки Уильям Бернс в пятницу на несколько часов посетил Ереван.

Официальный Ереван и посольство США в Армении в ответ на запрос армянской службы "Радио Свобода" не подтвердили и не опровергли информацию о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Ереван.

В пресс-службе Службы национальной безопасности сообщили, что в данный момент не располагают информацией о визите Бернса.

В пресс-службе посольства США в Армении сообщили, что не комментируют новость о визите главы ЦРУ в Армению, в то же время не опровергнув, что Бернс находится в Ереване.

Если визит Бернса в Армению будет официально подтвержден, это будет первый визит главы ЦРУ в Армению.

Россия ранее ввела санкции против главы ЦРУ.

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