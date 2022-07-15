закрыть
15 июля 2022, пятница, 23:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Запорожье украинские бойцы сбили Су-25 РФ, еще один - подбили

3
  • 15.07.2022, 21:11
  • 5,600
На Запорожье украинские бойцы сбили Су-25 РФ, еще один - подбили

Враг пытался атаковать из двух Су-25 украинские позиции, но получил отпор.

В Запорожской области бойцы из Центра спецопераций Службы безопасности и военные Вооруженных сил уничтожили один самолет российских захватчиков, еще один поразили.

Как говорится в сообщении СБУ в Telegram, на днях в районе населенных пунктов Орехов и Степное враг пытался атаковать из двух Су-25 украинские позиции.

"Но наши ребята действовали на опережение – метко отработали по вражеским самолетам из ПЗРК. Как следствие: один Су-25 уничтожен, другой – поражен", - говорится в сообщении.

Также спецназовцы недавно уничтожили четыре единицы БМП, один БТР, состав боекомплекта и позиций противника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина