На Запорожье украинские бойцы сбили Су-25 РФ, еще один - подбили

На Запорожье украинские бойцы сбили Су-25 РФ, еще один - подбили3
- 15.07.2022, 21:11
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Враг пытался атаковать из двух Су-25 украинские позиции, но получил отпор.
В Запорожской области бойцы из Центра спецопераций Службы безопасности и военные Вооруженных сил уничтожили один самолет российских захватчиков, еще один поразили.
Как говорится в сообщении СБУ в Telegram, на днях в районе населенных пунктов Орехов и Степное враг пытался атаковать из двух Су-25 украинские позиции.
"Но наши ребята действовали на опережение – метко отработали по вражеским самолетам из ПЗРК. Как следствие: один Су-25 уничтожен, другой – поражен", - говорится в сообщении.
Также спецназовцы недавно уничтожили четыре единицы БМП, один БТР, состав боекомплекта и позиций противника.