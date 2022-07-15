На Запорожье украинские бойцы сбили Су-25 РФ, еще один - подбили 3 15.07.2022, 21:11

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Враг пытался атаковать из двух Су-25 украинские позиции, но получил отпор.

В Запорожской области бойцы из Центра спецопераций Службы безопасности и военные Вооруженных сил уничтожили один самолет российских захватчиков, еще один поразили.

Как говорится в сообщении СБУ в Telegram, на днях в районе населенных пунктов Орехов и Степное враг пытался атаковать из двух Су-25 украинские позиции.

"Но наши ребята действовали на опережение – метко отработали по вражеским самолетам из ПЗРК. Как следствие: один Су-25 уничтожен, другой – поражен", - говорится в сообщении.

Также спецназовцы недавно уничтожили четыре единицы БМП, один БТР, состав боекомплекта и позиций противника.

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