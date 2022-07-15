HIMARS в работе: за последние недели уничтожено более 30 военных объектов россиян 6 15.07.2022, 21:47

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Это существенно снизило наступательный потенциал оккупантов в Украине.

Американские ракетные системы HIMARS помогли уничтожить уже более 30 логистических объектов армии РФ. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Основные потребности Украины сейчас, по словам Мотузяника, - средства противовоздушного действия, чтобы сбивать российские ракеты, и дальнобойная артиллерия. За эффективностью знаменитых HIMARS, которые сейчас прекрасно работают на передовой, украинцы могли наблюдать в течение последних недель.

"За последние недели (с помощью HIMARS - УНИАН) уничтожено более 30 логистических военных объектов противника, из-за чего сейчас наступательный потенциал российских оккупационных войск значительно снизился", – сказал спикер Минобороны.

Комментируя вчерашний обстрел центра Винницы Мотузяник назвал его "очередным фактом абсолютно доказательного геноцида". Он также отметил, что лишь 30% российских ударов приходятся на военные объекты, остальные 70% – по объектам гражданской инфраструктуры.

"Если бы у нас было еще более современное и мощное оружие противовоздушного действия, которое, я надеюсь, в скором времени предоставят страны-партнеры, мы могли бы сбить значительно больше российских ракет", - отметил он.

По его словам, ситуация с поставками оружия может измениться к концу сентября, когда заработает ленд-лиз.

"Сейчас Украина получает современные образцы вооружения по так называемой президентской программе, президента США. Там выделено 40 миллиардов долларов. Как мы знаем, они должны быть потрачены до конца сентября. Далее мы ожидаем, что активно заработает ленд-лиз. От него мы ожидаем позитивного эффекта, потому что Украина сможет сама выбирать образцы вооружения, военной техники, которые будут необходимы в тот или иной момент", - отметил он.

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