На Николаевщине украинские военные сбили еще один российский «Орлан» 15.07.2022, 23:19

Вражеский беспилотник осуществлял воздушную разведку.

Воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" в пятницу, 15 июля, около 11.00 сбили на Николаевщине очередной вражеский беспилотный летательный аппарат"Орлан-10". Об этом информирует командование Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается в сообщении, вражеский беспилотник осуществлял воздушную разведку объектов, которые захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня.

Об "Орлан-10"

Российские войска активно используют БПЛА "Орлан-10" для разведки и корректировки огня своей артиллерии. Его, как и любой малогабаритный дрон, довольно трудно заметить, как глазами, так и на радаре. А еще сложнее сбить.

Барражируя над позициями этот дрон может определить координаты целей, а во время артналета осуществляет корректировку огня в режиме онлайн-передачи данных.

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