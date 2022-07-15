На Николаевщине украинские военные сбили еще один российский «Орлан»
- 15.07.2022, 23:19
Вражеский беспилотник осуществлял воздушную разведку.
Воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" в пятницу, 15 июля, около 11.00 сбили на Николаевщине очередной вражеский беспилотный летательный аппарат"Орлан-10". Об этом информирует командование Воздушных сил ВСУ.
Как отмечается в сообщении, вражеский беспилотник осуществлял воздушную разведку объектов, которые захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня.
Об "Орлан-10"
Российские войска активно используют БПЛА "Орлан-10" для разведки и корректировки огня своей артиллерии. Его, как и любой малогабаритный дрон, довольно трудно заметить, как глазами, так и на радаре. А еще сложнее сбить.
Барражируя над позициями этот дрон может определить координаты целей, а во время артналета осуществляет корректировку огня в режиме онлайн-передачи данных.