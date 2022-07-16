Лукашисты в истерике из-за объявления дефолта агентством Moody’s 16.07.2022, 1:00

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Что будет дальше?

Международное рейтинговое агентство Moody’s 15 июля объявило о дефолте Беларуси по еврооблигациям: Беларусь не выполнила условий выплаты, так как предложила рубли вместо валюты, на которую договаривались, передает «Белсат».

Что случилось

Технический дефолт произошел еще раньше – сейчас это признало одно из рейтинговых агентств «большой тройки» (два других – Standard & Poor’s и Fitch Ratings, на рейтинги «большой тройки» опираются инвесторы). И, возможно, технический дефолт в Беларуси был дважды за текущий год.

28 июня правительство и Нацбанк предложили беларусские рубли на счет в «Беларусбанке» тем, кто хочет получить деньги по евробондам. В срыве платежей в договорном формате обвинили американский Citibank, так как тот не перевел некоторым покупателям евробондов причитающиеся суммы в долларах США. Причиной этого может быть то, что некоторые инвесторы из Беларуси и России могут быть под санкциями.

А в апреле Совет министров и Национальный банк Беларуси приняли решение, в котором закрепили расчеты по кредитам Международного и Европейского банков реконструкции и развития, а также Северного инвестиционного банка в белорусских рублях. Чем закончилась та история, до сих пор неизвестно: никто не жаловался публично, громких скандалов не было – возможно, обязанности тогда все же выполнили.

Как реагируют белoрусские власти

На сообщения о техническом дефолте в конце июня отреагировал министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов. Он говорил, что виноват Citibank, так как тот должен был передать их в международные клиринговые системы, те – дальше по цепочке. Но в Минфин начали поступать многочисленные обращения владельцев ценных бумаг о неполучении или получении в неполном объеме причитающихся выплат». Почему белoрусская сторона не позаботилась о том, чтобы деньги инвесторам дошли через надежные пути, она не объясняла.

На сегодняшнее сообщение Moody’s отреагировало пресс-релизом Министерства финансов Беларуси. Оно упомянуло, что в 2018 году разорвало договор с Moody’S, поэтому «рейтинговые действия являются не запрашиваемыми белoрусской стороной», а агентство приняло решение «без единого уточняющего вопроса в адрес Министерства финансов».

«По нашему мнению, в оценках присутствует предвзятость, четкое и предсказуемое следование агентству генеральной линии по обыгрыванию дефолта, – пишет Минфин. – Позиции белoрусского суверенного эмитента и владельцев евробондов, которые не получили в феврале выплаты по евробондам из-за действий западных расчетно-клиринговых систем, никого не интересуют».

Минфин по-прежнему обвиняет Citibank в том, что деньги не дошли до инвесторов. Действия Moody’s, пишет министерство, «носят провокационный характер и направлены на искусственное создание шоков и волнений вокруг еврооблигаций Республики Беларусь». Главное, считает Минфин, не выполнение всех условий договоренностей, а «право владельца на получение выплат по еврооблигациям» (пусть и в белoрусских рублях на счет «Беларусбанка»).

Что теперь будет

Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина объясняла: пусть Беларусь под западными санкциями и не получит кредитов от Запада, но дефолт – «это знак не только для западных инвесторов, а для всего мира, в том числе для более дружественных к Беларуси стран». А единственный потенциальный кредитор Беларуси сейчас – Россия.

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