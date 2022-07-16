Украинская ПВО уничтожила четыре ракеты, которые россияне выпустили из Каспийского моря 16.07.2022, 5:00

Ракеты Х-101 летели со скоростью 720 километра в час.

Российские оккупанты около 22:00 в пятницу, 15 июля, нанесли удары по Днепру ракетами Х-101, которые были выпущены бомбардировщиками Ту-95 МС из северной части Каспийского моря.

Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, четыре ракеты сбили силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования Восток.

В Воздушных Силах отметили, что Х-101 — один из самых технологичных ракет на вооружении страны-террориста России. Боевая часть ракеты содержит более 400 килограммов взрывчатки, дальность полета — 5500 км, а ее скорость — 720 км/час.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что всего оккупанты выпустили по Днепру и области шесть ракет, четыре из которых сбила ПВО.

В результате ракетных ударов РФ по Днепру, предварительно, погибли три человека, еще 15 ранены. Ракеты попали в промышленное предприятие и на оживленную улицу рядом с ним. Масштабы разрушений устанавливают.

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