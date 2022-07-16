закрыть
16 июля 2022, суббота, 10:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ с HIMARS ликвидировали командование элитной дивизии РФ

9
  • 16.07.2022, 8:22
  • 13,892
ВСУ с HIMARS ликвидировали командование элитной дивизии РФ

Удар был нанесен в районе Шахтерска.

Украинские войска в результате ударов с РСЗО HIMARS, вероятно, ликвидировали или ранили четырех заместителей командира российской 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

Об этом говорится в отчете американского (Института изучения войны ISW).

Аналитики ссылаются на информацию о гибели военных, опубликованной в российских СМИ.

Так, росСМИ писали о гибели заместителей командира 106-й дивизии полковника Сергея Кузьминова, полковника Андрея Васильева и полковника Максима Кудрина.

"Это, по-видимому, подтверждает украинские заявления о том, что удары HIMARS по Шахтарску 9 июля убили или ранили значительную часть командования 106-й дивизии", - пишут аналитики.

Напомним, что 12 июля в районе Шахтерска погибли почти все заместители командира одной из дивизий РФ.

В тот же день был ликвидирован начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 58-й армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ Валентин Данилов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Правильный выбор белорусских военных
Правильный выбор белорусских военных Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин