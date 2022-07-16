ВСУ с HIMARS ликвидировали командование элитной дивизии РФ

ВСУ с HIMARS ликвидировали командование элитной дивизии РФ9
- 16.07.2022, 8:22
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Удар был нанесен в районе Шахтерска.
Украинские войска в результате ударов с РСЗО HIMARS, вероятно, ликвидировали или ранили четырех заместителей командира российской 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.
Об этом говорится в отчете американского (Института изучения войны ISW).
Аналитики ссылаются на информацию о гибели военных, опубликованной в российских СМИ.
Так, росСМИ писали о гибели заместителей командира 106-й дивизии полковника Сергея Кузьминова, полковника Андрея Васильева и полковника Максима Кудрина.
"Это, по-видимому, подтверждает украинские заявления о том, что удары HIMARS по Шахтарску 9 июля убили или ранили значительную часть командования 106-й дивизии", - пишут аналитики.
Напомним, что 12 июля в районе Шахтерска погибли почти все заместители командира одной из дивизий РФ.
В тот же день был ликвидирован начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 58-й армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ Валентин Данилов.