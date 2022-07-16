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Ученые обнаружили в Индийском океане загадочное молочное море

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  • 16.07.2022, 8:42
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Ученые обнаружили в Индийском океане загадочное молочное море

Его площадь — около 100 тысяч квадратных километров.

Впервые в истории биолюминесцентное молочное море попало в объектив смартфонов и спутника. Необычное явление, долго ускользавшее от ученых, запечатлели в Индийском океане к югу от Явы летом 2019 года, пишет The Guardian.

Моряки веками рассказывали про молочные моря, но исследователи не могли изучить это явление из-за его скоротечности, редкости и удаленности.

«Я бы сказал, что в наши дни есть лишь горстка людей, которые видели его. Явление просто не очень распространено — может быть, одно или два в год во всем мире — и не близко к берегу. Поэтому необходимо быть в нужном месте в нужное время», — заявил Стивен Миллер, профессор атмосферных наук из Университета штата Колорадо.

Считается, что молочные моря возникают из-за взаимодействия биолюминесцентных бактерий друг с другом. Возможно, его провоцируют изменения течений.

Миллер несколько десятилетий пытался «поймать» молочное море и, наконец, получил фото со смартфона и снимки со спутника, на которых оно запечатлено.

Фотографии сделал экипаж яхты «Ганеша», совершавшей кругосветное путешествие. Судно вошло в светящиеся воды примерно в 22:00 2 августа 2019 года. Океан продолжал люминесцировать до рассвета.

По словам капитана яхты, свечение возникло где-то в десяти метрах ниже поверхности воды. Эти слова опровергли мнение ученых, что молочное море — светящаяся пленка над океаном.

Моряки пытались зачерпнуть воду в молочном море, но она тут же темнела. Это значит, биолюминесценция была необычной.

«До этих фото рассказы о молочном море были сарафанным радио, восходящим к самым ранним путешествиям на торговых судах в XVIII веке. Явление описывали одинаково — однородное эфирное свечение, почти туманное и очень дезориентирующее», — заявил Стивен Миллер.

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