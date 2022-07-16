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ВСУ отбили попытку россиян взять стратегически важную трассу Лисичанск - Бахмут

  • 16.07.2022, 9:51
ВСУ отбили попытку россиян взять стратегически важную трассу Лисичанск - Бахмут

Врага остановили плотным огнем.

Украинские бойцы остановили попытку врага завладеть трассе между Лисичанском и Бахмутом. Оккупанты уже два месяца пытаются захватить стратегический для них путь, но безрезультатно.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Украинские защитники плотным огнем остановили эти попытки врага, который вынужден был подвинуться назад", - отметил Гайдай.

Он сообщил, что оккупационные войска продолжают наносить артиллерийские удары с последующими попытками штурма, наносят ракетные и авиаудары.

"Они обещали "асвабаждение", а сами убивают на Луганщине жизни. Калечат дома и инфраструктуру, убивают людей. А тем, кто уцелел, но потерял все, ничего другого не остается, как начать все с нуля. Только уже далеко от родного дома", - пишет Гайдай.

По его словам, за прошедшие сутки по населенным пунктам и вокруг них врагом нанесено четыре ракетных удара, осуществлены три артиллерийские атаки и еще пять длительных минометных обстрелов.

В частности, авиаудары нанесены по Верхнекаменскому и Белогоровке. Вблизи последней зафиксирован ракетно-авиационный удар.

Кроме того, наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского.

Напомним, по данным утреннего Генштаба, войска РФ пытались вести наступление на Доломитное - Новолуганское и Доломитное - Семигорье, но продвижения не имели и были вынуждены отойти.

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