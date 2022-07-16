США согласовали продажу Эстонии дальнобойных HIMARS 7 16.07.2022, 10:11

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Госдеп одобрил сделку на 1,5 миллиарда долларов.

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Эстонии ракетных систем залпового огня HIMARS в рамках отдельных сделок, общая стоимость которых может составить более 1,5 миллиарда долларов.

Об этом пишет Reuters.

Утвержденный для Эстонии пакет будет включать до шести пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS), боеприпасы, вспомогательное оборудование, запасные части и техническую поддержку, сообщил Пентагон.

Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны уведомило Конгресс о возможной продаже Эстонии наряду с двумя другими зарубежными военными продажами в пятницу.

В настоящее время РСЗО HIMARS используются Украиной в борьбе с Россией.

HIMARS - американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.

Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

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