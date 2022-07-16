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Командующий ВВС Майк Вигстон: Британские летчики готовы к бою с российской армией

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  • 16.07.2022, 10:19
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Командующий ВВС Майк Вигстон: Британские летчики готовы к бою с российской армией

Москва становится все более агрессивной.

Командующий ВВС Великобритании Майк Вигстон заявил, что британские истребители готовы к российской угрозе.

Об этом он рассказал в эфире Sky News.

"Военные самолеты и пилоты Великобритании готовы к бою, если вооруженные силы Путина будут представлять угрозу для Великобритании или ее союзников", - сказал он.

На вопрос, насколько вероятно, что Лондон втянется в прямой конфликт с Россией, командующий британских ВВС отметил, что Москва становится "все более агрессивной".

"Мы должны быть готовы к этому, и это, на мой взгляд, самый важный урок для европейской безопасности, который следует из вторжения", - ответил Вигстон.

Означает ли это, что ВВС Великобритании действительно должны быть готовы к бою, он сказал: "Я не сомневаюсь, что Россия представляет собой самую насущную угрозу безопасности Великобритании и Европы — просто посмотрите на ее поведение не только в Украине, но и в … Грузии до этого".

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