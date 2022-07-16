Сельское хозяйство Беларуси продолжает тормозить экономику 5 16.07.2022, 10:44

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Какие проблемы возникли в отрасли.

По итогам первого полугодия сельское хозяйство сработало с минусом 3%, сообщает Белстат. Сокращение в отрасли набирает обороты. Сельское хозяйство стало тормозить экономику еще в прошлом году, пишет "Зеркало"

За первое полугодие в сельском хозяйстве (всех форм собственности, включая физлиц) произвели продукции на 9 млрд рублей, что на 3% меньше к тому же периоду прошлого года.

В сельхозорганизациях произвели продукции на 8,8 млрд рублей, что на 2,8% меньше к первому полугодию 2021-го. На их долю приходится превалирующая доля выпущенной продукции.

С сельхозорганизациях вырастили скота и птицы (в живом весе) 806 тысяч тонн, что на 1,7% меньше, чем за полгода 2021-го. Молока произвели на 0,1% больше, а яиц — на 1,8% меньше.

На 1 июля в этих организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота (на 1,8% меньше прошлого года), в том числе коров — 1,4 млн голов (меньше на 1,7%). Численность свиней составила 2,3 млн голов (меньше на 8,4%). При этом птицы стало больше на 3,7%.

По заготовке трав для корма снижение оказалось на 9,6% к первому полугодию 2021-го.

Напомним, сельское хозяйство стало тормозить экономику еще в прошлом году. Снижение производства в этой сфере деятельности негативно сказывалось на экономике: замедляется рост ВВП, инфляция держится в пределах двузначной цифры.

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