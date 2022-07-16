История с 47 угнанными каршеринговыми авто в Минске получила продолжение 16.07.2022, 11:00

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Стали известны подробности дела.

Недавно милиция Минска сообщала, что последнее время в столице участились случаи угонов каршеринговых автомобилей. Молодые люди, используя чужие аккаунты, арендуют транспортные средства и совершают неправомерные поездки.

Такие действия квалифицируются как угон. С начала года в столице было зафиксировано 63 таких угона. В отношении 10 минчан были возбуждены уголовные дела.

Особо отличился 29-летний житель Фрунзенского района, не имеющий права управления. По данным ГУВД, он использовал подложный аккаунт и за 2 месяца совершил 47 угонов каршеринговых автомашин. В отношении молодого человека были возбуждены уголовные дела.

Стали известны подробности дела. Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила в эфире "Радио Минск" уже о 48 угнанных авто, передает агентство "Минск-Новости".

Схема была довольно простой. Молодой человек отдыхал вместе с другом, для поездки они решили воспользоваться услугами каршеринга. Телефон товарища был разряжен, поэтому будущий угонщик создал аккаунт на своем гаджете. В приложение загрузил личные данные и документы товарища, прикрепив для оплаты свою банковскую карту. Ну а после поездки еще не раз пользовался этим аккаунтом и арендовал автомобили, используя чужие данные.

Таким образом, используя чужие личные данные, минчанин с сентября по декабрь 2021 г. совершил незаконные поездки на 48 автомобилях. Между тем товарищ обвиняемого не давал разрешения на использование своих данных для аренды авто, а у нарушителя вообще не было водительского удостоверения.

Как выяснилось, угонщик уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и в местах лишения свободы провел 10 лет.

Во время очередной поездки мужчину остановили сотрудники ГАИ и попросили предъявить удостоверение. Документов у него не оказалось, о чем инспекторы сообщили в службу каршеринга. Там-то и выяснились подробности подмены данных.

Кстати, не всегда те, кто пользуется услугами каршеринга, используют данные знакомых. Есть примеры, когда люди покупают аккаунты или персональные данные для приложений в DarkNet. Это скрытая или теневая сеть, сегмент интернета, который скрыт из общего доступа. Соединение в нем устанавливается между доверенными участниками в зашифрованном виде с использованием нестандартных портов и протоколов. Особая закрытость такой сети дает возможность именно там активно развиваться разного рода незаконной деятельности.

Как угнать 30 каршеринговых авто

К слову, по стопам угонщика идет и другой молодой человек – с марта по апрель он угнал 30 каршеринговых авто.

Минчанин зарегистрировался в приложении аренды авто еще в 2020 году, в 2022-м был привлечен к административной ответственности и лишен "прав". Не уведомил предоставляющую услуги организацию, что был временно исключен из когорты водителей, и продолжал использовать аккаунт и арендовать авто для поездок.

Учитывая то, что житель столицы уже не имел права управления транспортным средством, завладение автомобилем для поездки считается угоном. Ведь, получая машину, он вводил в заблуждение представителей каршеринговой компании. Таким образом молодой человек с марта по апрель текущего года совершил угон 30 авто.

Во время последней поездки он сел за руль в нетрезвом виде. Его остановили сотрудники милиции, попросили предъявить водительское удостоверение, однако "прав" не оказалось. Освидетельствование показало, что в момент поездки нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Окончательное обвинение молодому человеку предъявлено по ч.2 ст.214 и ч.1 ст.317-1 УК "Неправомерное завладение транспортным средством и поездка на нем без цели хищения (угон), совершенное повторно; а также управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение".

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