закрыть
16 июля 2022, суббота, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В небе над Киевщиной украинский Су-27 сбил вражескую ракету

2
  • 16.07.2022, 11:26
В небе над Киевщиной украинский Су-27 сбил вражескую ракету

Обломки упали в поле.

В Белоцерковском районе Киевской области воздушные силы ВСУ сбили российскую ракету.

Об этом в телеграмме сообщил председатель Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба.

«Сегодня вечером в небе Белоцерковского района воздушными силами Украины сбита вражеская ракета. Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле», — написал Кулеба.

Он добавил, что информация уточняется, работают соответствующие службы.

Между тем, военные паблики обнародовали видео, как украинский Су-27 сбивает ракетой «воздух-воздух» вражескую ракету.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Правильный выбор белорусских военных
Правильный выбор белорусских военных Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин