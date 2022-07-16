В небе над Киевщиной украинский Су-27 сбил вражескую ракету 2 16.07.2022, 11:26

Обломки упали в поле.

В Белоцерковском районе Киевской области воздушные силы ВСУ сбили российскую ракету.

Об этом в телеграмме сообщил председатель Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба.

«Сегодня вечером в небе Белоцерковского района воздушными силами Украины сбита вражеская ракета. Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле», — написал Кулеба.

Он добавил, что информация уточняется, работают соответствующие службы.

Между тем, военные паблики обнародовали видео, как украинский Су-27 сбивает ракетой «воздух-воздух» вражескую ракету.

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