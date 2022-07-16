В небе над Киевщиной украинский Су-27 сбил вражескую ракету

В небе над Киевщиной украинский Су-27 сбил вражескую ракету2
- 16.07.2022, 11:26
Обломки упали в поле.
В Белоцерковском районе Киевской области воздушные силы ВСУ сбили российскую ракету.
Об этом в телеграмме сообщил председатель Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба.
«Сегодня вечером в небе Белоцерковского района воздушными силами Украины сбита вражеская ракета. Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле», — написал Кулеба.
Он добавил, что информация уточняется, работают соответствующие службы.
Между тем, военные паблики обнародовали видео, как украинский Су-27 сбивает ракетой «воздух-воздух» вражескую ракету.