«Ситуация не очень стабильная»: в Беларуси засекретили план по повышению цен на проезд, платное обучение и другие услуги 16.07.2022, 11:36

Как в этом году будут приниматься решения по росту тарифов и услуг.

В МАРТ заявили, что планировать допустимое подорожание в этом году будут с поправкой на ситуацию на внутреннем и внешних рынках, пишет «Зеркало».

Чиновники ранее придумали специальную «Тарифную тетрадь», в которой расписывают примерный график и размер планируемого увеличения стоимости услуг и тарифов. Но на этот год такой документ не опубликовали. В МАРТ заявили, что делать это не планируют. В ведомстве пояснили почему и как будут приниматься решения о допустимом росте цен.

— «Тарифную тетрадь» в этом году не публиковали с учетом того, что на международном и нашем рынке ситуация не очень стабильная. То, что планировалось в конце прошлого года, и то, что происходит в середине этого, — внешние факторы абсолютно отличаются. Поэтому действуем, исходя из складывающейся ситуации по каждой услуге, — объяснил первый заместитель министра антимонопольного регулирования Иван Вежновец нашей читательнице во время прямой телефонной линии (запись разговора есть в редакции).

Спланировать допустимый рост тарифов и цен на услуги в министерстве не могут из-за нестабильной ценовой динамики как на внутреннем, так и на внешних рынках, отметил замглавы МАРТ. Это касается в том числе стоимости проезда в общественном транспорте и цен на обучение, уточнил представитель министерства, отвечая на вопрос минчанки.

— Мы смотрим на ежемесячной основе, какие факторы влияют [на стоимость услуги], какие есть предложения — и принимается решение по каждой услуге отдельно. Когда будет соответствующее решение, мы его опубликуем и расскажем о причинах.

Обычно в «Тарифной тетради» прописан допустимый диапазон роста цен на услуги ЖКХ, пассажирские перевозки, тарифы мобильных операторов, образовательных и ритуальных услуг.

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