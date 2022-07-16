Пентагон рассказал, как HIMARS изменили ситуацию на передовой в Украине

Пентагон рассказал, как HIMARS изменили ситуацию на передовой в Украине1
- 16.07.2022, 12:01
- 2,326
Представитель ведомства обратил внимание на важную деталь.
В Пентагоне считают, что эффективное использование Украиной дальнобойных РСЗО HIMARS могло замедлить продвижение российских войск.
Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона.
Удары по складах боеприпасов врага и военных базах из американских систем залпового огня, по словам американского военного, "оказывают на это (возможность проведения операций на передовой - ред.) очень и очень значительное влияние".
"Все видят, что русские замедлили свои передвижения и продвижение. Мне трудно поверить, что это не может быть как-то связано с потерей боеприпасов или с потерей кого-то, кто мог бы сказать им, куда идти", - объяснил представитель министерства обороны.
HIMARS - американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.
Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.
Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.