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Российская военная промышленность – давай, до свидания

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  • Анатолий Амелин
  • 16.07.2022, 12:09
  • 3,530
Российская военная промышленность – давай, до свидания

В РФ разучились создавать новые типы вооружений.

Доля России на мировом рынке оружия уже никогда не будет большой. Будет только меньше и будет падать с каждым годом.

Причины:

1. Во-первых, санкции.

2. Во-вторых, весь мир увидел, какое это дерьмо.

Реклама российского оружия заключалась в том, что оно "дешевле и проще в обслуживании, чем западные аналоги". Это и есть причина большой, пока что, доли рынка. россия продает почти 90% своего оружия всего в 10 странах, учитывая Индию, Египет и Китай.

За четыре месяца агрессии второй экспортер вооружений в мире потерял:

свыше 1 600 танков;

более 400 единиц авиатехники (самолетов и вертолетов);

более 9 тысяч единиц разной военной техники.

Россия выпустила по Украине более 3 тысяч ракет. И здесь самое интересное: частота отказа ракет, доля тех, которые не запустились, вышли из строя в полете или не попали в цель, достигает 50 – 60% из-за конструктивных недостатков и устаревшего или некачественного оборудования.

Да и вторая причина падения доли России на рынке – комплектующие, вернее, их дефицит. От западных компонентов зависит как российское оружие, так и тактическое боевое снаряжение. Подробнее об этом идет речь в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований.

Авторы доклада считают, что на этом этапе войны с Украиной у российской армии исчерпываются запасы ракет, а сделать новые может не получиться: новейшее российское вооружение в значительной степени зависит от компонентов, производимых в других странах.

Россия разучилась создавать новые типы вооружений. Танки – это модернизация старых разработок. С самолетами – тоже беда. Строят один – два транспортных самолета или один – два бомбардировщика в год, причем не с нуля, а используя старый советский задел. Итак, российский ВПК – давай, до свидания.

Анатолий Амелин, «Фейсбук»

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