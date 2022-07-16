«Деньги нужны»: откровения пленного оккупанта

«Деньги нужны»: откровения пленного оккупанта1
- 16.07.2022, 12:26
Россиянин признался, зачем поехал на войну в Украину.
Путинский солдат, попавший в плен к украинским военнослужащим, сделал откровенное признание, зачем он пришел с оружием на украинскую землю. По словам военного РФ, он приехал убивать мирных людей только ради денег.
Видео разговора с оккупантом опубликовал в своем Telegram-канале военный блогер Анатолий Штирлиц.
Захватчик совершенно спокойно говорит, что хотел подработать за счет участия в боевых действиях.
"Ветеранка у меня есть. Деньги нужны", - говорит солдат армии РФ.