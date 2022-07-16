Что ищут белорусские силовики на границе с Украиной?
- 16.07.2022, 12:33
В нескольких районах Гомельской области объявлена специальная «акция».
С 25 по 29 июля этого года на территории Гомельского, Добрушского, Речицкого, Лоевского, Брагинского, Хойникского, Ельского, Наровлянского, Калинковичского, Мозырского и Лельчицкого районов силовики будут искать оружие, об этом сообщило УВД Гомельского облисполкома, передает «Флагшток».
В милиции поиски оружия называли «дополнительными мероприятиями, направленными на противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ».
Это уже вторая «акция» по поиску оружия в Гомельской области за полгода.
География поисков оружия полностью совпадает с местами дислокации российских войск перед вторжением в Украину.