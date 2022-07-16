закрыть
16 июля 2022, суббота, 12:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что ищут белорусские силовики на границе с Украиной?

  • 16.07.2022, 12:33
Что ищут белорусские силовики на границе с Украиной?

В нескольких районах Гомельской области объявлена специальная «акция».

С 25 по 29 июля этого года на территории Гомельского, Добрушского, Речицкого, Лоевского, Брагинского, Хойникского, Ельского, Наровлянского, Калинковичского, Мозырского и Лельчицкого районов силовики будут искать оружие, об этом сообщило УВД Гомельского облисполкома, передает «Флагшток».

В милиции поиски оружия называли «дополнительными мероприятиями, направленными на противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ».

Это уже вторая «акция» по поиску оружия в Гомельской области за полгода.

География поисков оружия полностью совпадает с местами дислокации российских войск перед вторжением в Украину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Правильный выбор белорусских военных
Правильный выбор белорусских военных Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин