Что ищут белорусские силовики на границе с Украиной? 16.07.2022, 12:33

В нескольких районах Гомельской области объявлена специальная «акция».

С 25 по 29 июля этого года на территории Гомельского, Добрушского, Речицкого, Лоевского, Брагинского, Хойникского, Ельского, Наровлянского, Калинковичского, Мозырского и Лельчицкого районов силовики будут искать оружие, об этом сообщило УВД Гомельского облисполкома, передает «Флагшток».

В милиции поиски оружия называли «дополнительными мероприятиями, направленными на противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ».

Это уже вторая «акция» по поиску оружия в Гомельской области за полгода.

География поисков оружия полностью совпадает с местами дислокации российских войск перед вторжением в Украину.

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