В какие страны сейчас реально получить «шенген» белорусам? 16.07.2022, 14:02

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Ситуация непростая.

Говорят, белорусам стали «со скрипом» выдавать шенгенские визы. Это правда?

С таким вопросом в редакцию «АиФ» обратился читатель из Минска.

«Ситуация с туристическими шенген-визами действительно сложная, потому что некоторые страны ограничили или вовсе прекратили выдачу виз белорусам. И все же возможность подать заявление на получение туристической шенгенской визы есть, - рассказывает директор туристической компании «ТурГений» Наталья Рабцевич. - Если раньше шенгенские визы белорусам активно выдавала Польша, то сейчас ее визовые центры оформляют лишь визы в гуманитарных целях, для учебы, работы, по Карте поляка или программе «Poland. Business Harbour». Визы с целью туризма на неопределенный срок недоступны.

Если говорить про итальянское посольство и визовый центр, то сейчас недостаточно просто записаться и прийти на подачу, приходится ждать неделями, если не месяцами. Консулы смотрят в первую очередь на вашу предыдущую визовую историю и финансовые гарантии, которые вы предоставляете с пакетом документов при подаче.

Что касается Литвы, то на данный момент подача документов на визу приостановлена.

Зато заявки по всем категориям виз, включая туристические, принимает визовый отдел посольства ФРГ (Федеративная Республика Германия) в Минске. В конце мая Германия отменила правило 3G для тех, кто въезжает в эту страну, - пока до 31 августа. Это значит, что лицам старше 12 лет при въезде в страну не нужно предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном «ковиде» или отрицательный тест на коронавирус.

В посольстве Словакии в Минске и его визовых центрах с 18 мая белорусы вновь могут подать документы на шенгенскую визу без ограничений целей поездки, то есть и для туризма.

Визы для всех поездок, включая туризм, можно получить и в посольстве Австрии, правда, в диппредставительстве в Москве либо через официального посредника в Минске.

Сроки рассмотрения документов у визовых центров примерно одинаковые и занимают до 14 дней».

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